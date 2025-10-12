vela gimson burnet vincono anche i mondiali nacra 17 argento amaro per ugolini giubilei

Va in archivio con un epilogo amaro per i colori azzurri l’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, appuntamento principale della stagione post-olimpica andato in scena nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli in Sardegna. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei purtroppo hanno visto sfumare sul più bello il primo titolo iridato assoluto della carriera, conquistando comunque un argento che fa ben sperare per il futuro. L’equipaggio azzurro, secondo classificato anche in tutte le altre competizioni dell’anno (Trofeo Princesa Sofia, Semaine Olympique Française e Campionati Europei), si è dovuto arrendere nuovamente alla formidabile coppia britannica composta da John Gimson e Anna Burnet, che ha completato una stagione semplicemente perfetta vincendo i Mondiali per la terza volta dopo la doppietta 2020-2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

