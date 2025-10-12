Vede i carabinieri e cambia strada | aveva nel borsello crack marijuana e banconote

I carabinieri della compagnia di Paternò hanno fermato un 37enne residente nel paese, trovato in possesso di droga e banconote di piccolo taglio. L’uomo si aggirava in una via del centro con atteggiamento sospetto e, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo, cambiando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: vede - carabinieri

Vede i carabinieri e scappa: arrestato spacciatore

Vede due ladri in azione e chiama i carabinieri: cittadino 'sventa' un furto

Vede i carabinieri e cerca di gettare la droga, arrestato 25enne

Vede i carabinieri e fugge in motorino a tutto gas: 18enne identificato e denunciato https://ift.tt/s6heuKp https://ift.tt/OG20cyN - X Vai su X

Vede i Carabinieri e fugge: 23enne trovato con coltello e hashish. Scatta la denuncia - facebook.com Vai su Facebook

Cerca di scappare dai carabinieri: aveva con sé un coltello e dell'hashish. Denunciato un 23enne - Vede i carabinieri in strada e cambia direzione, accelerando il passo: 23enne fermato a Merano e trovato in possesso di un coltello e di due grammi di hashish. Secondo ildolomiti.it

Treviso, vede i carabinieri e si spaventa, accelera e si schianta contro i platani a Motta di Livenza: morto a 23 anni Kevin Anghele. «In auto c'erano alcuni panetti di hashish» - Quando ha visto la pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di blocco, ha deciso di scappare, accelerando e spingendo la sua Alfa Romeo Brera a una velocità altissima. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it