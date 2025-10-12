Vaticano uomo elude i controlli e urina su altare della Confessione a San Pietro davanti a centinaia di fedeli e turisti - VIDEO
Si tratta dell'ennesimo scempio in Basilica dopo quello accaduto lo scorso Febbraio, quando un rumeno salì sull'Altare gettando a terra 6 candelabri sacri Una scena scioccante avvenuta nella Basilica di San Pietro alla presenza di centinaia di turisti e fedeli. Un uomo è riuscito ad eludere i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: vaticano - uomo
Choc in Vaticano: uomo urina sull’altare di San Pietro, panico tra i fedeli, sconcerto del papa
Un uomo è riuscito a salire fin sopra i gradini che portano all’Altare della Confessione e, dopo aver aperto la cerniera dei pantaloni, ha urinato nel luogo più sacro della Basilica di San Pietro in Vaticano? A man managed to climb up the steps leading to t - facebook.com Vai su Facebook
Nel reportage “L’uomo della pace: la transizione ordinata di papa Leone XIV” di Davide Cavalleri intervengo con Javier Cercas ed altri per delineare gli snodi cruciali del pontificato di #PapaLeoneXIV e le sfide che attendono il #Vaticano nel futuro più prossim - X Vai su X
Uomo urina sull’altare del Bernini in San Pietro: video choc/ Allarme sicurezza: sconcerto per Papa Leone XIV - Basilica di San Pietro, uomo elude i controlli e urina contro l'altare della Confessione. Da ilsussidiario.net
Sfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Gravissimo episodio nella mattinata di venerdì 10 ottobre, quando un uomo è riuscito ad arrivare fin sotto l'altare del Bernini per sfregiare il simbolo della cristianità ... msn.com scrive