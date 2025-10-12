Vaticano entra nella Basilica di San Pietro si abbassa i pantaloni e urina sull’altare

L'incidente si è verificato davanti a decine di turisti, che hanno osservato scioccati quanto accaduto. Alcuni sarebbero riusciti anche a fare dei video, che poi in poco tempo hanno fatto il giro del Paese e, purtroppo anche del mondo.

