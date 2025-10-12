Vasco Rossi e la figurina del Carlino su Modena Park | Un concerto da record entrato nella storia

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 12 ottobre 2025 – Il Resto del Carlino compie 140 anni  e Modena, capitale mondiale della figurina grazie all’intuizione della famiglia Panini, celebra l’anniversario con quattro figurine da collezione  con riproduzioni di altrettante prime pagine del Carlino indimenticabili, in edicola con il nostro giornale. Una di queste, è un omaggio a Vasco Rossi e al leggendario Modena Park, il concerto con 225mila spettatori del primo luglio 2017 al Parco Ferrari.  Figurina che è piaciuta al rocker di Zocca, che ha rilanciato l’iniziativa sul suo profilo Instagram accompagnata da un video di quella notte magica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

