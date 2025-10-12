Varata nave Olterra la prima di Mariotti per la Marina Militare

Genovatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera, 10 ottobre 2025, è stata varata nel cantiere navale Mariotti di Genova la nave Olterra, un moderno gioiello della cantieristica navale italiana.Si tratta della prima nave realizzata dai cantieri Mariotti di Genova per la Marina Militare Italiana, unica nel suo genere, concepita per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

