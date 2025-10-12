Valtur Brindisi dilagante al Paladelmauro | nessuno scampo per Avellino
BRINDISI – Con un'impressionante prova di forza, la Valtur Brindisi si impone (59-82) contro la Gruppo Lombardi Avellino Basket, nel lunch match della quinta giornata del campionato di Serie A2, conquistato la quarta vittoria su cinque. Gli uomini di coach Bucchi hanno dato spettacolo davanti ai. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: valtur - brindisi
Valtur Brindisi: esordio in campionato con derby in casa della Crifo Wines Ruvo
Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Valtur Brindisi 67-62: pazza rimonta, amaranto in orbita
Valtur Brindisi: ecco il calendario completo, esordio in casa il 28 settembre
Domani si torna in campo alle 12:30 Valtur Brindisi PalaDelMauro Leggi il pregara https://shorturl.at/owS0h - facebook.com Vai su Facebook
Valtur Brindisi - X Vai su X
Valtur Brindisi dilagante al Paladelmauro: nessuno scampo per Avellino - Difesa impenetrabile e dominio nel pitturato: gli uomini di coach Bucchi, sostenuti da circa 200 brindisini, si impongono per 59- Scrive brindisireport.it
A2 - Mezzogiorno di fuoco al PaladelMauro tra Avellino Basket e Valtur Brindisi - Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Riporta pianetabasket.com