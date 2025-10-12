Valtellina Wine Trail | lo sport fa rima con rosso

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valtellina Wine Trail amplia gli orizzonti e diventa un evento sempre più turistico-promozionale. Nella 12ª edizione in programma sabato 8 novembre, presentata in Regione, ha inserito in programma diversi eventi gastronomici e culturali. Ai nastri di partenza oltre 3.700 atleti provenienti da 43 nazioni, sintomo di quanto questa competizione voglia allargare sempre più i propri confini e far conoscere il territorio valtellinese e i suoi prodotti tipici, col vino in prima fila, agli stranieri che rimangono ogni anno affascinanti dalla bellezza dei terrazzamenti vitati. Terrazzamenti che saranno teatro di sfide avvincenti nei tre format di gara previsti - 42 km, 21 km e 13 km - ciascuno con partenze diverse (rispettivamente Tirano, Chiuro e Castione Andevenno) ma tutte con lo stesso denominatore comune: il percorso fra i filari e le cantine in cui riposa e si affina il rosso di Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

valtellina wine trail lo sport fa rima con rosso

© Ilgiorno.it - Valtellina Wine Trail: lo sport fa rima con rosso

In questa notizia si parla di: valtellina - wine

Valtellina Wine Trail 2025 ci siamo: una festa tra sport, vino e cultura

valtellina wine trail sportValtellina Wine Trail: lo sport fa rima con rosso - La Valtellina Wine Trail amplia gli orizzonti e diventa un evento sempre più turistico- Come scrive ilgiorno.it

valtellina wine trail sportValtellina Wine Trail: RIGAMONTI rinnova il sodalizio con il territorio e lo sport, in gara un team di campioni - Nella spettacolare gara di trail tra i vigneti e terrazzamenti patrimonio Unesco, il leader mondiale della Bresaola - Da comunicati-stampa.net

Cerca Video su questo argomento: Valtellina Wine Trail Sport