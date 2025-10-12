Valtellina Wine Trail | lo sport fa rima con rosso
La Valtellina Wine Trail amplia gli orizzonti e diventa un evento sempre più turistico-promozionale. Nella 12ª edizione in programma sabato 8 novembre, presentata in Regione, ha inserito in programma diversi eventi gastronomici e culturali. Ai nastri di partenza oltre 3.700 atleti provenienti da 43 nazioni, sintomo di quanto questa competizione voglia allargare sempre più i propri confini e far conoscere il territorio valtellinese e i suoi prodotti tipici, col vino in prima fila, agli stranieri che rimangono ogni anno affascinanti dalla bellezza dei terrazzamenti vitati. Terrazzamenti che saranno teatro di sfide avvincenti nei tre format di gara previsti - 42 km, 21 km e 13 km - ciascuno con partenze diverse (rispettivamente Tirano, Chiuro e Castione Andevenno) ma tutte con lo stesso denominatore comune: il percorso fra i filari e le cantine in cui riposa e si affina il rosso di Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
