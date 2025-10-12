Una Modena Volley a due facce quella che ha affrontato la Sonepar Padova nella semifinale del Trofeo Astori a Montichiari, penultima amichevole del pre-season. Una partita che ha visto i gialloblù autori di una faticosa rimonta che li ha portati dallo 0-2 al successo per 3-2 finale, con un quarto set e un tie-break dominati dopo due set persi nettamente e un terzo parziale vinto al fotofinish. L’ultimo appuntamento coi match non ufficiali, prima dell’esordio in SuperLega a Milano, sarà oggi, quando sempre al PalaGeorge di Montichiari i gialloblù giocheranno per la vittoria del trofeo contro la vincente del match serale di ieri tra Monza e Trento Volley. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa a due facce, ma alla fine batte Padova