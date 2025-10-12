Valentin Vacherot | Non dovevo nemmeno giocare La finale con mio cugino? Da professionisti
Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai. Da numero 204 del mondo, partendo dalle qualificazioni, il 26enne è riuscito a imporsi in uno dei tornei più importanti della stagione a livello internazionale (fa parte della lista di eventi al di sotto soltanto dei quattro Slam). Il monegasco ha battuto suo cugino Arthur Rinderknech nella finale andata in scena sul cemento della metropoli cinese. Il nuovo numero 40 del mondo ha espresso la propria soddisfazione: “ Ovviamente oggi era qualcosa di più speciale, era una finale. Giocare una finale è sempre diverso, in qualsiasi torneo. C’era Arthur dall’altra parte della rete e non era facile da gestire, credo che siamo entrambi entrati in campo solo per cercare di battere l’altro, come fanno i professionisti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: valentin - vacherot
Valentin Vacherot scrive la storia: il qualificato monegasco vola ai quarti al Masters di Shanghai
Valentin Vacherot a Shanghai mostra il suo stupore in TV: “Sai contro chi gioco nei quarti?”
Prosegue la favola di Valentin Vacherot! Batte Rune ed è in semifinale a Shanghai da n.204 del mondo!
Valentin Vacherot batte suo cugino Arthur Rinderknech e scrive sulla telecamera 'Il nonno e la nonna sarebbero orgogliosi' Ma a che storia meravigliosa abbiamo assistito? - facebook.com Vai su Facebook
« , : » ? Valentin Vacherot - X Vai su X
Valentin Vacherot: “Non dovevo nemmeno giocare. La finale con mio cugino? Da professionisti” - Da numero 204 del mondo, partendo dalle qualificazioni, il 26enne è riuscito a imporsi in uno dei ... Scrive oasport.it
Vacherot non doveva giocare Shanghai: la sua favola si è compiuta grazie a un tennista italiano - Valentin Vacherot partendo dalle qualificazioni è riuscito a vincere, clamorosamente, il 1000 di Shanghai. Come scrive fanpage.it