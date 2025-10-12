Valentin Vacherot | Non dovevo nemmeno giocare La finale con mio cugino? Da professionisti

Valentin Vacherot ha vinto il Masters 1000 di Shanghai. Da numero 204 del mondo, partendo dalle qualificazioni, il 26enne è riuscito a imporsi in uno dei tornei più importanti della stagione a livello internazionale (fa parte della lista di eventi al di sotto soltanto dei quattro Slam). Il monegasco ha battuto suo cugino Arthur Rinderknech nella finale andata in scena sul cemento della metropoli cinese. Il nuovo numero 40 del mondo ha espresso la propria soddisfazione: “ Ovviamente oggi era qualcosa di più speciale, era una finale. Giocare una finale è sempre diverso, in qualsiasi torneo. C’era Arthur dall’altra parte della rete e non era facile da gestire, credo che siamo entrambi entrati in campo solo per cercare di battere l’altro, come fanno i professionisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

