Valentin Vacherot aveva avuto una premonizione | un amico mostra il messaggio prima di Shanghai

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentin Vacherot, il clamoroso, improbabile vincitore dell'ATP 1000 di Shanghai, aveva mandato un messaggio a un amico prima del torneo: forse era l'unico sul pianeta che credeva fosse possibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valentin - vacherot

Valentin Vacherot scrive la storia: il qualificato monegasco vola ai quarti al Masters di Shanghai

Valentin Vacherot a Shanghai mostra il suo stupore in TV: “Sai contro chi gioco nei quarti?”

Prosegue la favola di Valentin Vacherot! Batte Rune ed è in semifinale a Shanghai da n.204 del mondo!

valentin vacherot aveva avutoValentin Vacherot aveva avuto una premonizione: un amico mostra il messaggio prima di Shanghai - Valentin Vacherot, il clamoroso, improbabile vincitore dell'ATP 1000 di Shanghai, aveva mandato un messaggio a un amico prima del torneo: forse era l'unico ... Riporta fanpage.it

valentin vacherot aveva avutoChi è Valentin Vacherot, il primo monegasco a vincere un Masters 1000 a Shanghai. Passato, infortuni, allenatore, curiosità - Valentin Vacherot, 26 anni, numero 204 del mondo e cugino di Rinderknech, non smette di stupire e dopo aver battuto Holger Rune (2- Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Valentin Vacherot Aveva Avuto