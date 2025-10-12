Val Bidente in festa con Pisilli Zii cugini e amici allo stadio | tifo due gol e poi la pizza

La nazionale Under 21 maschile di calcio ha travolto la Svezia allo Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena con un secco 4-0. Un successo impreziosito da due gol, al 12’ e al 47’ del primo tempo, da parte del giovane talento della Roma Niccolò Pisilli che con la Romagna, Civitella e la Valle del Bidente ha sempre avuto un legame particolare: suo padre Francesco è fratello di Laura, moglie di Claudio Milandri sindaco di Civitella. Venerdì sera in tanti erano sugli spalti per lui e hanno potuto anche festeggiare insieme dopo il 90’. "È stata una serata magica", racconta lo zio Milandri, che confessa di essere "entrato allo stadio a partita iniziata a causa di un impegno amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

