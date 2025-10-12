Vademecum antitruffa di Poste disponibile per clienti

GROSSETO Disponibile negli uffici postali di Grosseto il nuovo vademecum antifrode. Truffe diminuite del 68% rispetto allo scorso anno grazie ai consigli di Poste Italiane Grosseto. Poste Italiane mette al centro la sicurezza dei cittadini con numerose iniziative, fra queste il nuovo vademecum antifrode in distribuzione negli uffici postali della provincia di Grosseto. E proprio grazie alla collaborazione dei clienti che ogni giorno utilizzano i suoi prodotti e servizi garantisce di operare in sicurezza. Rispetto allo scorso anno, infatti, il numero di truffe sventate in ufficio postale è diminuito del 68%, un dato che conferma l’efficacia dell’informazione in contrasto ai tentativi di frode. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vademecum antitruffa di Poste disponibile per clienti

In questa notizia si parla di: vademecum - antitruffa

Vademecum antitruffa di Poste disponibile per clienti - Truffe diminuite del 68% rispetto allo scorso anno grazie ai consigli di Poste Italiane Grosseto. Segnala lanazione.it

Come difendersi dalle truffe, il vademecum di Poste Italiane - Per aiutare clienti e non, Poste Italiane ha preparato un vademecum anti frode, disponibile online o negli uffici postali, dove sono indicati i consigli per evitare spiacevole sorprese. Da lanazione.it