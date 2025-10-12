Vacherot vince il torneo di Shangai sconfiggendo il cugino Rinderknechin finale | la favola del numero 204 del mondo

Nel mondo del tennis professionistico, dove i grandi nomi sembrano dominare ogni torneo e ogni classifica, a volte accade qualcosa che va oltre le statistiche e le gerarchie. Accade che un tennista fuori dal radar, quasi anonimo per il grande pubblico, riscriva la propria storia e quella del torneo. È il caso di Valentin Vacherot, classe 1999, fino a pochi giorni fa numero 204 del ranking mondiale ATP, oggi nuovo campione del Rolex Shanghai Masters, uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Leggi anche: Zverev accusa, Sinner risponde: che rissa nel mondo del tennis! Una storia che sa di favola, fatta di determinazione, fatica, talento e – perché no – anche un pizzico di destino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vacherot vince il torneo di Shangai sconfiggendo il cugino Rinderknechin finale: la favola del numero 204 del mondo

