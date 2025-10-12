Vacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai battuto il cugino Rinderknech

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Finale in famiglia. Valentin Vacherot trionfa a sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 9.196.000 dollari). Il 26enne monegasco, numero 204 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato in finale il cugino, il trentenne francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vacherot - trionfa

Vacherot trionfa a Shanghai, è un sogno milionario: ha guadagnato il doppio dei premi della sua carriera

vacherot trionfa sorpresa conquistaVacherot trionfa a sorpresa e conquista Atp Shanghai, battuto il cugino Rinderknech - Valentin Vacherot trionfa a sorpresa al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 9. Come scrive cn24tv.it

vacherot trionfa sorpresa conquistaVacherot e l’incredibile cifra vinta a Shanghai: molto più di quanto guadagnato in tutta la sua carriera - Grazie al trionfo nel torneo in Cina, il tennista monegasco ha incassato quasi il doppio rispetto a quanto fatto finora: ecco il prize money da urlo ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vacherot Trionfa Sorpresa Conquista