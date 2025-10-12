Vacherot trionfa a Shanghai è un sogno milionario | ha guadagnato il doppio dei premi della sua carriera
Il trionfo di Valentin Vacherot a Shanghai: da numero 204 del mondo a campione Masters 1000, guadagni e ranking stravolti in una settimana da sogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vacherot - trionfa
Vacherot vince il secondo set e porta la finale al parziale decisivo! Il monegasco tra qualificazioni e main draw ha recuperato già 5 volte da un set sotto. - X Vai su X
?A volte i sogni diventano realtà I cugini Rinderknech & Vacherot in finale all'Atp 1000 di Shanghai Complimenti Atptour #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Vacherot trionfa a Shanghai, è un sogno milionario: ha guadagnato il doppio dei premi della sua carriera - Il trionfo di Valentin Vacherot a Shanghai: da numero 204 del mondo a campione Masters 1000, guadagni e ranking stravolti in una settimana da sogno ... Riporta fanpage.it
A Shanghai trionfa Sinner, Djokovic sconfitto in due set - Shanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10. Secondo msn.com