Vacherot batte Nole sfida il cugino ed è allenato dal fratello
Certe favole possono nascere solo in un principato, soprattutto se nella storia c'è di mezzo pure un re. Che quello del tennis, ovvero Novak Djokovic, fosse arrivato malconcio alla sua 80esima semifinale in un Masters 1000, era abbastanza chiaro. Ma che potesse perdere da Valentin Vacherot, numero 204 del mondo, di Monte Carlo appunto, sembrava appunto fantasia. E se poi ci mettete che il 26enne suddito di Alberto ha ora il record di primo in finale a un 1000 da così indietro nel ranking, è allenato dal fratello e incontrerà oggi in finale il cugino (francese però) Arthur Rinderknech, neanche la penna dei Fratelli Grimm avrebbe potuto mettere insieme tutta questa fantasia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
