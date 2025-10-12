Vacherot batte il cugino Rinderknech | il numero 204 del mondo vince a Shanghai la finale più incredibile La sua storia

La favola si è conclusa con il lieto fine. Valentin Vacherot è il nuovo campione del Masters 1000 di Shanghai, il primo monegasco a vincere un torneo 1000 nella storia. Un fatto incredibile, arrivato al termine di una finale dai contorni ancora più sorprendenti, contro il cugino Arthur Rinderknech, battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-3. Il tutto sotto lo sguardo di Roger Federer. Per Vacherot è anche il primo trofeo in carriera nel circuito maggiore. Il tennista con il ranking più basso a trionfare in un Masters 1000. Prima del torneo era il numero 204 del mondo, oggi è il numero 40. Centosessantaquattro posizioni superate in un colpo solo, partendo dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vacherot batte il cugino Rinderknech: il numero 204 del mondo vince a Shanghai la finale più incredibile. La sua storia

