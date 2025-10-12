Vaccinazioni scatta l’open day Porte aperte in quattro centri

Arriva l’influenza: anche l’Asst Melegnano Martesana promuove la campagna vaccinale 2025-2026 nel territorio di propria competenza, dove risiedono circa 630mila persone distribuite su 53 Comuni. Dopo una prima tornata di profilassi, lo scorso 4 ottobre nel Centro diabetologico di San Donato (sono stati in 139 a sottoporsi all’iniezione), sabato 18 ottobre è in programma un open day in 4 diversi centri vaccinali. Appuntamento dalle 8.30 alle 16 in via Pertini a Melegnano, in via delle Magnolie a Rozzano, in via Gavazzi a Melzo e in viale San Francesco a Pioltello. Oltre a quella anti-influenzale, si potranno effettuare, a loro volta gratuitamente, le vaccinazioni anti-Covid, anti-pneumococco e anti herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

