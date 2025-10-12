vaccinazioni al via da sabato la campagna

Dal primo ottobre ha preso il via la campagna vaccinale antinfluenzale promossa da Asst Valcamonica, in collaborazione con Regione Lombardia e Ats della Montagna, con l’obiettivo di proteggere la popolazione e ridurre la diffusione del virus influenzale nella prossima stagione invernale. "Vaccinarsi è importante – afferma il direttore dei centri vaccinali aziendali Giuseppe Toninelli – perché riduce la circolazione del virus, protegge indirettamente le persone più vulnerabili che non possono vaccinarsi, aiuta a ridurre l’impatto dell’influenza sul sistema sanitario prevenendo ricoveri ospedalieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

