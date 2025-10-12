usmate cerca il riscatto nella tana del vittuone

Dopo la sconfitta di misura incassata a Crema, l’As Medical Usmate vuole tornare al successo affrontando in trasferta il Vittuone. "Abbiamo tanta voglia di riscatto - afferma coach Pasquale De Sena (foto) -, purtroppo ci sono assenze pesanti: a quella di Anna Capra, che si è procurata una distorsione a un ginocchio, si è aggiunta quella di Camilla Mariani, dolorante all’anca. Nel ruolo di esterne siamo quindi contati, c’è la possibilità di tornare sul mercato per cercare un rinforzo. Vittuone è un’avversaria temibile in quanto ha individualità interessanti. In particolare faremo una difesa adattata sul loro playmaker Giulia Rossi, che sa prendersi molto responsabilità offensive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

