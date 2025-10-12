Usa sparatoria in un ristorante della Carolina del Sud | almeno 4 morti
(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria in un ristorante sull'isola di St Helena nella Carolina del Sud, dove un aggressore ha aperto il fuoco poco dopo la mezzanotte di domenica, ha riferito la polizia locale in un comunicato. Centinaia di persone si trovavano all'interno del ristorante in quel momento. Altre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
