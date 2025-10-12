Usa il tenore italiano Alessandro Lora conquista il Caruso Tribute Prize

Il tenore vicentino Alessandro Lora torna protagonista a New York. Dopo il trionfo del 2024, riceverà per la seconda volta il prestigioso Caruso Tribute Prize, premio internazionale ideato da Dante Mariti e prodotto dalla Melos International in omaggio al mito di Enrico Caruso (1873-1921). Acclamato come uno degli interpreti più vicini all’eredità del grande tenore napoletano, Lora è stato riconosciuto per la sua voce potente e appassionata, capace di fondere lirica e crossover in un linguaggio universale. La critica e il pubblico lo hanno già consacrato in grandi eventi internazionali: dal concerto con la New York City Opera al Bryant Park (2023), al recital al Teatro Ariston di Sanremo (2023), fino al Caruso Prize 2024 conferito all’Istituto Italiano di Cultura di New York. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

