Usa-Cina torna il gelo tra due sistemi commerciali che si somigliano sempre di più
Cina e Usa non sono mai state così simili nell’approccio alla politica commerciale e proprio per questo hanno ripreso a scontrarsi. L’escalation attuale porta, come successo ad aprile, la firma del presidente Usa Donald Trump che ha di recente annullato un incontro previsto con Xi Jinping a margine del Forum Apec sull’Asia-Pacifico che si terrà a fine mese in Corea del Sud, annunciato nuovi possibili round di dazi al 100% e proposto di stringere l’accesso di Pechino ai beni strategici in campo tecnologico. Un irrigidimento non secondario, che segue settimane calde dopo la distensione andata in scena tra fine agosto e inizio settembre con i colloqui di Madrid concernenti le relazioni economiche bilaterali e il futuro di un asset critico conteso tra le due sponde del Pacifico, TikTok. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Torna alta la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Cina. Trump minaccia di alzare i dazi del 100% in risposta alle misure prese da Pechino su microchip e terre rare
Torna alta la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Cina. Trump minaccia di alzare i dazi del 100% in risposta alle misure prese da Pechino su microchip e terre rare. Il corrispondente Marco Clementi Vai su Facebook
