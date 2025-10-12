"La Toscana è terra di grande partecipazione. Rispetto alla media nazionale, l’affluenza è sempre 8-10 punti sopra la media nazionale ma anche qui si prevede un calo. Ci si aspetta di superare la soglia psicologica del 50%." A dirlo è Martina Carone, direttrice comunicazione Youtrend Strategies e socia di Beyond - media e reputazione. Carone, oggi e domani ci saranno file ai seggi? "Penso che ci sarà un buon afflusso per i tempi che viviamo. La presenza di tanti candidati al consiglio, oltre 700, fa da incentivo a recarsi alle urne. Nelle elezioni ’locali’ conta anche il fattore personale, di conoscenza dei candidati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Urne sempre più vuote: "I giovani non votano ma fanno ancora politica"