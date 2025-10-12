Urne sempre più vuote | I giovani non votano ma fanno ancora politica
"La Toscana è terra di grande partecipazione. Rispetto alla media nazionale, l’affluenza è sempre 8-10 punti sopra la media nazionale ma anche qui si prevede un calo. Ci si aspetta di superare la soglia psicologica del 50%." A dirlo è Martina Carone, direttrice comunicazione Youtrend Strategies e socia di Beyond - media e reputazione. Carone, oggi e domani ci saranno file ai seggi? "Penso che ci sarà un buon afflusso per i tempi che viviamo. La presenza di tanti candidati al consiglio, oltre 700, fa da incentivo a recarsi alle urne. Nelle elezioni ’locali’ conta anche il fattore personale, di conoscenza dei candidati". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: urne - vuote
Piazze piene, urne vuote. Perché ha ancora ragione Nenni secondo Merlo
Regionali in Campania, Passaro: "Dignità e urne vuote"
Piazze piene, urne vuote: la scissione tra morale e politica - X Vai su X
https://www.agrotoday.it/2025/10/06/piazze-piene-urne-vuote-ciao-nenni-di-marco-mattiello/ - facebook.com Vai su Facebook
Urne sempre più vuote: "I giovani non votano ma fanno ancora politica" - L’esperta: "La Toscana è terra di partecipazione, l’affluenza supererà il 50%. Lo riporta lanazione.it
Urne vuote e piazze piene, l'apparente contraddizione - Molte migliaia di cittadini hanno voluto manifestare non solo solidarietà nei confronti delle vittime della guerra di Gaza, ma anche fiducia in un mondo dove i bambini non debbano morire per fame, le ... Lo riporta corriere.it