Urne aperte in Toscana | si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15

Agi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani che sono chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. I candidati alla presidenza. In corsa per la poltrona di  presidente della giunta regionale  tre  candidati.  Eugenio Giani, ' governatore uscente ', che si ricandida per il  centrosinistra  con l'appoggio del  Partito Democratico,  Alleanza Verdi e Sinistra,  Movimento 5 Stelle  e la  lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. 🔗 Leggi su Agi.it

urne aperte in toscana si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15

© Agi.it - Urne aperte in Toscana: si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15

In questa notizia si parla di: urne - aperte

La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 novembre

Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci

Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto

urne aperte toscana votaAlle urne per la Toscana 81 seggi aperti a Lucca. Ecco come si vota - Elezioni toscane oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15: si eleggono il nuovo presidente e il consiglio regionale per i prossimi cinque anni . Da msn.com

urne aperte toscana votaElezioni regionali in Toscana, si vota oggi e domani. Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze -  Eletto presidente chi raggiunge almeno il 40%, altrimenti sarà ballottaggio ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Urne Aperte Toscana Vota