Urne aperte in Toscana | sfida tra il governatore uscente Giani Tomasi e Bundu

Agi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani che sono chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. I candidati alla presidenza. In corsa per la poltrona di  presidente della giunta regionale  tre  candidati.  Eugenio Giani, ' governatore uscente ', che si ricandida per il  centrosinistra  con l'appoggio del  Partito Democratico,  Alleanza Verdi e Sinistra,  Movimento 5 Stelle  e la  lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. 🔗 Leggi su Agi.it

urne aperte in toscana sfida tra il governatore uscente giani tomasi e bundu

© Agi.it - Urne aperte in Toscana: sfida tra il governatore uscente Giani, Tomasi e Bundu

In questa notizia si parla di: urne - aperte

La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 novembre

Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci

Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto

urne aperte toscana sfidaElezioni in Toscana, urne aperte dalle 7 di domenica alle 15 di lunedì. Sfida tra Giani e Tomaso - Il presidente uscente tenta la riconferma, al sindaco di Pistoia l'arduo compito di sfilargli la poltrona. Come scrive today.it

urne aperte toscana sfidaToscana, urne aperte per elezioni regionali - Al via le elezioni regionali che chiudono in Toscana l'ultima tornata prima dell'election day di novembre quando, il 23 e 24, termineranno, con Puglia, ... Come scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Urne Aperte Toscana Sfida