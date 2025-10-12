Urne aperte in Toscana | sfida tra il governatore uscente Giani Tomasi e Bundu
AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani che sono chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali da oggi, 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. I candidati alla presidenza. In corsa per la poltrona di presidente della giunta regionale tre candidati. Eugenio Giani, ' governatore uscente ', che si ricandida per il centrosinistra con l'appoggio del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e la lista civica 'Eugenio Giani Presidente - Casa Riformista'. 🔗 Leggi su Agi.it
