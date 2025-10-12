Urina sull’altare di San Pietro | la reazione del Papa e le preoccupazioni per la sicurezza

Un episodio sconcertante ha scosso la Basilica di San Pietro: un uomo è riuscito a eludere i controlli di sicurezza, salire rapidamente gli scalini dell'altare e urinare davanti a decine di turisti e fedeli. La reazione del Papa. Quando è stato informato del gesto sull' altare della Confessione, Papa Leone XIV è apparso sconcertato. La preoccupazione non riguardava solo l' atto osceno e irriverente, compiuto a pochi passi dal celebre Baldacchino del Bernini, ma anche le gravi implicazioni sul piano della sicurezza in Vaticano.

