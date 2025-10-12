Urina sull’altare della basilica di San Pietro la reazione del Papa quando glielo dicono | l’ultima bravata in Vaticano – Il video
Quando hanno informato Papa Leone XIV che qualcuno ha urinato sull’altare della Confessione nella basilica di San Pietro, il pontefice è rimasto sconcertato. Come riporta il Tempo che ha diffuso il video, non solo per il gesto osceno e irriverente a pochi passi dal Baldacchino del Benini, ma anche per i segnali preoccupanti sotto il profilo della sicurezza in Vaticano. Non è la prima volta che qualcuno entra in San Pietro e dà di matto. Era successo pochi mesi fa, con un uno squilibrato che aveva gettato per terra i candelabri. È successo di nuovo lo scorso venerdì, quando un uomo intorno alle 9. 🔗 Leggi su Open.online
