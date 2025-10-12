Urina sull’altare della basilica di San Pietro la reazione del Papa quando glielo dicono | l’ultima bravata in Vaticano – Il video

Open.online | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando hanno informato Papa Leone XIV che qualcuno ha urinato sullaltare della Confessione nella basilica di San Pietro, il pontefice è rimasto sconcertato. Come riporta il Tempo che ha diffuso il video, non solo per il gesto osceno e irriverente a pochi passi dal Baldacchino del Benini, ma anche per i segnali preoccupanti sotto il profilo della sicurezza in Vaticano. Non è la prima volta che qualcuno entra in San Pietro e dà di matto. Era successo pochi mesi fa, con un uno squilibrato che aveva gettato per terra i candelabri. È successo di nuovo lo scorso venerdì, quando un uomo intorno alle 9. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: urina - sull

Urina sull'auto della polizia, poi fa il segno della vittoria davanti alla telecamera

Urina sull'auto della polizia e danneggia un mezzo della Polfer: arrestato dopo aver aggredito gli agenti

Choc in Vaticano: uomo urina sull’altare di San Pietro, panico tra i fedeli, sconcerto del papa

urina sull8217altare basilica sanBasilica di San Pietro, turista si denuda e urina sull’altare: critiche alla sicurezza vaticana - Durante il Giubileo della Speranza un uomo si è denudato sull’altare di San Pietro. Riporta ilquotidianodellazio.it

urina sull8217altare basilica sanSfregio a San Pietro: uomo sfugge ai controlli e urina sull'altare sotto gli occhi dei fedeli - Gravissimo episodio nella mattinata di venerdì 10 ottobre, quando un uomo è riuscito ad arrivare fin sotto l'altare del Bernini per sfregiare il simbolo della cristianità ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Urina Sull8217altare Basilica San