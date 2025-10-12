urgnano piange yuri ravizza una persona che apprezzava la vita in tutte le sue sfumature

Cologno. Non ce l’ha fatta Yuri Ravizza, 40 anni, originario di Urgnano. È morto dopo il violento incidente in moto avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 11 ottobre lungo la Strada Provinciale 117, a Cologno al Serio. La sua Ducati si è scontrata con un camper che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato devastante: la moto è stata colpita sul lato destro del veicolo e sbalzata a ovest della carreggiata. “Ho cercato di evitarlo quando ho visto che aveva già invaso la mia corsia. Mi sono stretto un attimo. E l’ho preso sul lato”, racconta S. B., 43 anni, il conducente del camper di Cologno al Serio, ancora visibilmente scosso mentre ripercorre quei momenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

