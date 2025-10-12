Urgnano muore a 40 anni in sella alla sua moto | Yuri Ravizza lascia Nicoletta e la figlia Alice

Le comunità di Urgnano e Ghisalba sono ancora sotto shock per la scomparsa improvvisa di Yuri Ravizza, 40 anni, morto in un incidente mentre era in sella alla sua Ducati. La moto, la sua grande passione, si è scontrata con un camper e per lui non c’è stato nulla da fare. Profondo il cordoglio sui social degli amici e dei conoscenti dell’uomo: “Ciao Yuri”, scrive qualcuno, “Sei stato un amico, una bellissima persona”, dice un conoscente. Ravizza viveva a Ghisalba con la compagna Nicoletta e la figlia Alice, di 10 anni. Figlio unico, aveva perso la madre Rosalba nel marzo 2022. Il padre Battista gestisce con il fratello la “Arredamenti Fratelli Ravizza”, dove Yuri aveva lavorato per un periodo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

