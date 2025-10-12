Uomini e Donne Ruggiero D’Andrea accusa Barbara De Santi | forti rivelazioni

Ruggiero D’Andrea dopo l’addio a Uomini e Donne ha deciso di accusare pubblicamente la sua ex Barbara De Santi. I due avevano lasciato insieme il trono over, felici e innamorati. Tuttavia, la loro storia d’amore non ha retto lontano dalle telecamere. Dopo la separazione, Barbara si era allontanata dai social per dedicarsi alla famiglia, mentre Ruggiero aveva continuato a condividere momenti della sua quotidianità. Ora, però, la situazione è tornata a infiammarsi a causa delle dichiarazioni rilasciate dall’ex cavaliere durante una puntata di Casa Lollo. Uomini e Donne: la fine della storia tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea accusa Barbara De Santi: forti rivelazioni

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Tina ha qualcosa da dire a Gemma! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e donne, Ruggiero duro con Barbara: 'Là per un discorso economico, è classista' - In un'intervista, Ruggiero è andato contro l'ex fidanzata Barbara escludendo un possibile interesse di lei per Federico ... it.blastingnews.com scrive

Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea affonda Barbara De Santi: “Classista, sta nel programma per motivi economici” - Barba De Santi e Ruggero D'Andrea, la scorsa stagione erano usciti da Uomini e Donne raggianti e pieni d'amore l'uno per l'altra. Lo riporta isaechia.it