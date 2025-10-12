Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di nuovo genitori | annuncio e nome

È un momento di grande gioia per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, tra le coppie più amate nate a Uomini e Donne. I due sono diventati genitori per la seconda volta: dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria nel 2022, è arrivato il loro secondo figlio, Leonardo Maria Riccardi. Il piccolo è venuto al mondo sabato 11 ottobre 2025, come annunciato con un tenerissimo reel condiviso su Instagram dai neo genitori. “ Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi! ” si legge nella didascalia che ha commosso fan e colleghi del programma. Uomini e Donne news: la nascita del piccolo Leonardo Maria Riccardi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di nuovo genitori: annuncio e nome

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Tina ha qualcosa da dire a Gemma! #UominieDonne - X Vai su X

Fiocco azzurro per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il nome del baby cobra - Claudia Dionigi ha partorito: è nato il secondo figlio da Lorenzo Riccardi, al suo fianco dal 2019 e suo marito dal 2024. Come scrive donnaglamour.it

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Lorenzo Maria!” - Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: “Benvenuto al mondo Lorenzo Maria! Si legge su isaechia.it