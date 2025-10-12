Un' ora dopo la morte di Paolo Taormina il presunto assassino citava Totò Riina su TikTok

Subito dopo il presunto omicidio, avrebbe pubblicato su TikTok un video che ha lasciato attoniti gli inquirenti. Gaetano Maranzano, 28 anni, originario del quartiere Zen di Palermo e fermato con l’accusa di avere ucciso il 21enne Paolo Taormina in via Spinuzza, a Palermo, si è mostrato sui social. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: dopo - morte

La morte di Lorenzo Rovagnati: l’elicottero precipitato a 163 chilometri orari dopo il decollo. Dalle foto spunta un danno al rotore

Teoria sul bambino di trisha paytas diventa virale dopo la morte di ozzy osbourne

“Morte serena dopo una vita ai margini”

Tre persone sono morte dopo essere rimaste bloccate in un incendio sprigionatosi nel loro appartamento a Cornaredo, nel milanese. Le vittime sono Benito Laria, di 88 anni, Carmela Greco di 85 e il figlio 55enne, Carlo. La famiglia viveva al primo piano di un - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Taormina ucciso a Palermo, le urla della madre: “Come si fa a sparare così?”. Il fermato confessa: “Importunava la mia donna” - Il 21enne raggiunto da un colpo di pistola in testa: era il figlio del titolare del locale O’ Scrusciu, zona Champagneria: stava lavorando quando è scoppiata una rissa. quotidiano.net scrive

La madre di Paolo Taormina commentava la strage di Monreale: "Buttare la chiave di chi uccide" - Mesi prima dell'omicidio del figlio, la madre di Paolo Taormina commentava la strage di Monreale, vicino Palermo, condannando la violenza tra giovani ... Da virgilio.it