Un’onda di emozioni solidarietà e speranza alla Camminata sull' acqua

Leccotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata davvero una Camminata sullacqua! Domenica 5 ottobre ad Annone Brianza, centinaia di partecipanti hanno corso e passeggiato sulle sponde del lago di Annone vivendo un’esperienza unica: il lago era mosso, il vento accarezzava i volti e l’acqua sembrava accompagnare ogni passo.Un’emozione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

