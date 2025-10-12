UniFg Gaetano Serviddio è presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna

Nel corso del 126° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), in chiusura oggi al Palacongressi di Rimini, il prof. Gaetano Serviddio è stato eletto Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna (COLMED) per il triennio 2025–2028. Per la prima. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Alzheimer, dall'Unifg una strategia che potrebbe ridurre l'infiammazione cerebrale e prevenire la malattia - Gaetano Serviddio, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Redox Biology, ... Riporta foggiacittaaperta.it

Università di Foggia: Margaglione e Serviddio riconfermati alla direzione dei dipartimenti di Area Medica - Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo delle cariche dei direttori dei dipartimenti di Area Medica dell'Università di Foggia che hanno visto la conferma, per il quadriennio ... Come scrive foggiatoday.it