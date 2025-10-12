Unieuro Forlì-Ueb Cividale 58-79 vittoria e morale per i gialloblù

Cividale sbriga con autorevolezza la pratica Forlì in uno dei campi più ostici dell'intera A2. I forlivesi avevano eliminato ai play-off i ducali nella passata stagione. Cividale ha risposto con la doppia rivincita targata Supercoppa e campionato.Dominio di CividaleAllontanata l'aria di crisi che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

