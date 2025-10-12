Un' Ancona solida esce da Chieti con un punto | primo pareggio in campionato per i dorici
Uno 0-0 che interrompe la serie di cinque vittorie consecutive in campionato e che in termini di classifica subendo il sorpasso del Teramo (salito al secondo posto), ma che certifica la solidità e la personalità di un’Ancona che, nel match valevole per la settima giornata del Girone F di Serie D. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: ancona - solida
Non c'è due senza tre: un'Ancona solida e pratica fa tris piegando il San Marino con un gol per tempo
Il Venerdì a Radio TUA si tinge di Biancorosso in attesa di – le ultime da casa Ancona con l'incontro tra il presidente Polci e il sindaco Silvetti e ancora Ancona con il difensore Samuele BONACCORSI e una gradita sorpresa dal pass - facebook.com Vai su Facebook
Un'Ancona solida esce da Chieti con un punto: primo pareggio in campionato per i dorici - Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive della formazione di Maurizi, che all'Angelini allunga la striscia di gare disputate senza subire reti (cinque contando lo 0- Segnala anconatoday.it
Ancona, ecco il test Chieti. E’ un esame di maturità - I dorici in trasferta nel fortino di una delle formazioni più temibili del girone. Si legge su msn.com