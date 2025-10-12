Un’altra tragedia familiare choc a Mirandola | Malattia angoscia insopportabile
Mirandola (Modena), 12 ottobre 2025 – Una vita passata insieme, la routine del quotidiano adattandosi agli anni che passano fino a quando non si insinua la malattia, che giorno dopo giorno logora il corpo e la mente prendendo lentamente il sopravvento. Ancora una volta c’è un dramma che si è consumato nel silenzio delle mura di casa all’origine dell’ omicidio-suicidio avvenuto durante la notte o all’alba di sabato a Mirandola. Una tragedia molto simile, la seconda in soli 4 giorni, a quella di Castelfranco Emilia: entrambe coppie anziane, il peso della malattia e le difficoltà dei mariti-caregiver. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
