una vera transumanza polemiche su mentana

Accesissimo scontro a distanza fra Enrico Mentana e la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Nel corso del TgLa7, il direttore ha mostrato delle immagini dei tanti palestinesi che stanno facendo ritorno a Gaza dopo la firma dell'accordo di pace, ma il termine usato per descrivere il movimento in massa di migliaia di persone ha scatenato una forte polemica. Enrico Mentana, infatti, parla di "una vera e propria transumanza ". Un termine decisamente infelice, se si considera a cosa viene comunemente associato. Tanto è bastato per far infuriare Maria Elena Delia, che ha duramente criticato il direttore del TgLa7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Non una transumanza, si badi bene, ma una “vera e propria” transumanza. E dire che dalla passione con cui difendeva Israele dalle accuse di genocidio sembrava persona particolarmente consapevole dell’importanza delle parole - X Vai su X
Mentana definisce "transumanza" il ritorno forzato dei profughi di Gaza verso le macerie delle loro case. La Treccani descrive la transumanza come la migrazione stagionale del bestiame. Svelata la ragione del perché Mentana si è sempre opposto all'uso del - facebook.com Vai su Facebook
