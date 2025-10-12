Accesissimo scontro a distanza fra Enrico Mentana e la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Nel corso del TgLa7, il direttore ha mostrato delle immagini dei tanti palestinesi che stanno facendo ritorno a Gaza dopo la firma dell'accordo di pace, ma il termine usato per descrivere il movimento in massa di migliaia di persone ha scatenato una forte polemica. Enrico Mentana, infatti, parla di "una vera e propria transumanza ". Un termine decisamente infelice, se si considera a cosa viene comunemente associato. Tanto è bastato per far infuriare Maria Elena Delia, che ha duramente criticato il direttore del TgLa7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Una vera transumanza", polemiche su Mentana