Una vera transumanza Mentana sul ritorno a Gaza dei palestinesi Scontro con la portavoce della Flotilla

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accesissimo scontro a distanza fra Enrico Mentana e la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Nel corso del TgLa7, il direttore ha mostrato delle immagini dei tanti palestinesi che stanno facendo ritorno a Gaza dopo la firma dell'accordo di pace, ma il termine usato per descrivere il movimento in massa di migliaia di persone ha scatenato una forte polemica. Enrico Mentana, infatti, parla di "una vera e propria transumanza ". Un termine decisamente infelice, se si considera a cosa viene comunemente associato. Tanto è bastato per far infuriare Maria Elena Delia, che ha duramente criticato il direttore del TgLa7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

una vera transumanza mentana sul ritorno a gaza dei palestinesi scontro con la portavoce della flotilla

© Ilgiornale.it - "Una vera transumanza", Mentana sul ritorno a Gaza dei palestinesi. Scontro con la portavoce della Flotilla

In questa notizia si parla di: vera - transumanza

vera transumanza mentana ritorno"Una vera transumanza", Mentana sul ritorno a Gaza dei palestinesi. Scontro con la portavoce della Flotilla - Duro botta e risposta fra il direttore del tg di La7 e la portavoce della Flotilla Maria Elena Delia: ecco che cosa è successo ... Da msn.com

vera transumanza mentana ritornoMentana nel tritacarne social per la “transumanza” dei palestinesi a Gaza - La portavoce italiana della Flotilla: "Una certa narrazione è stata complice del genocidio". Lo riporta corrierenazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Vera Transumanza Mentana Ritorno