Una storia lunga 120 anni Un patrimonio unico nell’archivio di Melara
Il semovente Palmaria e i cannoni navali 7662 e 12754 compatti sono le new entry del percorso espositivo nell’area esterna del Centro di documentazione Archivio storico Oto Melara, ampliato in occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione dello stabilimento spezzino. Una vera e propria "passeggiata nella storia" che lega i mezzi in esposizione targati Oto Melara con le fonti documentali all’interno dello spazio culturale. Il Centro, sorto 5 anni fa nell’ex portineria sud della fabbrica, è sede dell’Associazione Museo della Melara che oggi fa parte del Sistema museale e archivistico coordinato da Fondazione Leonardo Ets. 🔗 Leggi su Lanazione.it
