Una serra di marijuana in casa | arrestato un 29enne nel Bresciano
Brescia, 12 ottobre 2025 – Aveva trasformato una parte della casa in una serra per la coltivazione di marijuana. A finire in manette per produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è stato un 29enne sorpreso dai carabinieri a Pezzaze (Brescia), comune dell'alta Val Trompia, durante un controllo stradale, con una dose di cocaina. La perquisizioni nell'abitazione ha consentito di scoprire una piantagione con 20 piante di marijuana, materiale per il confezionamento, uno storditore elettrico, una carabina ad aria compressa modificata, oltre a vari pugnali. I carabinieri forestali, intervenuti in supporto, hanno riscontrato la presenza di circa 20 volatili uccis i, appartenenti a specie protette e numerose trappole illegali: il giovane è stato anche denunciato per porto abusivo di armi, furto e abbattimento di avifauna protetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
