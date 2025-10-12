Una scuola superiore nel rione | il Comune concede i locali

Una scuola superiore nel rione Santagata. E' questo il progetto messo a punto dal Comune di Capua, guidato dal sindaco Adolfo Villani, e che è pronto per diventare realtà. L'amministrazione comunale, infatti, ha reperito i locali che dovranno ospitare una sezione distaccata dell'istituto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

