‘Una rosa per Norma Cossetto’ La cerimonia all’Annunziata

Alla presenza del vice sindaco Massimiliano Brugni è stata ricordata ieri mattina Norma Cossetto nell’omonima via a lei intitolata in zona Annunziata. Presente il vice Prefetto vicario Gianluca Braga, i consiglieri comunali Emidio Premici, Enrico Angelini Marinucci e Patrizia Petracci oltre alle autorità militari della provincia di Ascoli. La commemorazione intitolata ‘Una rosa per Norma Cossetto‘ è servita per non dimenticare la giovane studentessa istriana che, nell’ottobre 1943, venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata nella foiba di Villa Surani dai partigiani di Tito ed alla quale il Presidente della Repubblica Ciampi, nel 2005, concesse la Medaglia d’Oro al Merito Civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Una rosa per Norma Cossetto’. La cerimonia all’Annunziata

