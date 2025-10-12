Una nuova specie di velenosissima rana freccia scoperta in Sud America

Scoperta al confine tra Perù e Brasile una nuova rana freccia, Ranitomeya hwata. Piccola, dai colori vivaci e velenosissima, vive nei bambù amazzonici e fino a oggi era sempre stata confusa con un'altra specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nuova - specie

Le scimmie guereza conquistano il Parco Zoo: mantello bicolore e agilità tra i rami per la nuova specie

I maschi di questa nuova specie di tarantola hanno sviluppato genitali lunghissimi per non essere uccisi dalle femmine

Una nuova (e adorabile) specie di pesce appena scoperta negli abissi: sembra un cartone animato

Francesco Belluardo è un ricercatore appassionato che lavora nell’#envixlab, il laboratorio di modellistica ecologica. Lui è stato parte di un gruppo internazionale che ha scoperto una nuova specie in #Madagascar. L'articolo che descrive questa nuova specie - facebook.com Vai su Facebook

Una nuova specie di velenosissima rana freccia scoperta in Sud America - Piccola, dai colori vivaci e velenosissima, vive nei bambù amazzonici e fino a oggi era sempre stata confusa con ... Da fanpage.it

Si accende la speranza per le rane di montagna a rischio estinzione: rilasciati 7 esemplari in natura (dopo anni di cure) - Sette esemplari di rane rosse e gialle di montagna, specie a rischio di estinzione, sono state allevate in cattività e rilasciate in natura. Riporta greenme.it