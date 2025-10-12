Una nuova specie di velenosissima rana freccia scoperta in Sud America

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoperta al confine tra Perù e Brasile una nuova rana freccia, Ranitomeya hwata. Piccola, dai colori vivaci e velenosissima, vive nei bambù amazzonici e fino a oggi era sempre stata confusa con un'altra specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

