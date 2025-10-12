Una Nato mineraria se Pechino ci ricatta

Nella guerra commerciale in corso, il Dragone agisce da potenza simmetrica agli Usa, blindando i suoi metalli indispensabili. Ma è un azzardo: i Paesi occidentali potrebbero estrarli in territori amici, tipo la Svezia. Ricchi giacimenti anche in Russia e Africa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Una «Nato mineraria» se Pechino ci ricatta

