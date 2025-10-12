Una Livorno cinica espugna il Palacoscioni | la Power non decolla 59-72

Anche questa volta, rimandata la prima gioia di campionato per la Power Basket Nocera che, davanti ai propri tifosi, tiene testa a Livorno per un tempo. Poi, la compagine di Turchetto prende il largo nel terzo quarto e amministra fino alla fine. La cronaca del match. Parte subito bene la Power. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

