Una lettera aperta alla Soprintendenza | dalla burocrazia alla realtà quotidiana
In tante città possiamo notare, nei centri storici, la presenza di targhe che rievocano eventi che rivestono particolare carattere storico-commemorativo.In tante città, ma non come a Piacenza. Qui può essere letta, attraverso la descrizione delle tante targhe, che troviamo passeggiando per le vie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: lettera - aperta
Degrado e insicurezza, dopo la lettera aperta l’idea di un incontro pubblico: “Parliamone insieme”
Lettera aperta del Sinalp: "Palermo città allo sbando, la sicurezza percepita si è liquefatta nella calura estiva"
Aggressione smentita dalle indagini a Vignola, la lettera aperta della Camera Penale
CONDIVIDO UNA LETTERA DELLA MIA CARA AMICA WIDAD TAMIMI CHE NON DEVE RESTARE SENZA RISPOSTA Lettera aperta al Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani Oggetto: Il ricatto disumano imposto ai genitori palestinesi: “Parti senza tuo figlio Vai su Facebook
Leggi la lettera aperta della Uiltucs in coerenza con le deliberazioni del consiglio nazionale di giugno 2025 - X Vai su X
Una lettera aperta alla Soprintendenza: dalla burocrazia alla realtà quotidiana - In tante città possiamo notare, nei centri storici, la presenza di targhe che rievocano eventi che rivestono particolare carattere storico- Segnala ilpiacenza.it
Soprintendenza, si cambia: regole, ma meno burocrazia - Via libera del Senato al testo del disegno di legge delega per riformare le regole della Soprintendenze dei Beni culturali e paesaggistiche. Secondo ilgiornale.it