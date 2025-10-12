Una giornata lieta con gli amici diventa tragedia Sub morto alle Formiche recuperato il corpo
Grosseto, 12 ottobre 2025 – E’ stato recuperato il corpo del sub di 32 anni che ha perso la vita nel mare delle Formiche, gli isolotti di fronte alle coste maremmane. Un paradiso della subacquea purtroppo già teatro di altre tragedie . L’incidente era avvenuto nella giornata di sabato, quando il sub era scomparso durante un’immersione con altre persone. Scattate le ricerche, sono servite diverse ore per l’individuazione, avvenuta a circa 60 metri di profondità. E’ la Guardia Costiera che ha provveduto al recupero, non semplice vista appunto la profondità. Alle ricerche avevano preso parte Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, una unità navale di Arpat e un diving. 🔗 Leggi su Lanazione.it
